Une combinaison qui frôle la perfection, une chevauchée fantastique de Sam Kerr : l’Australie et l’Angleterre régalent à la Coupe du monde

La Coupe du monde féminine 2023 touche tout doucement à sa fin, alors qu’il ne reste plus que deux rencontres. Et ce neuvième cru de la compétition nous a encore offert un spectacle de haut niveau. La deuxième demi-finale entre l’Australie et l’Angleterre n’a pas échappé à ce constat, avec encore de très jolis buts inscrits de part et d’autre.

Pour le premier but, l’action est partie d’une rentrée en touche donnée par Daly, judicieusement déviée par Stanway et transformée en ouverture du score par une frappe magistrale d’Ella Toone. Un petit régal.

Rien de moins joli dans l’égalisation de la star australienne, Sam Kerr. Dans un tout autre style, l’emblématique joueuse de Chelsea a envoyé une patate dans le but anglais au terme d’une chevauchée dans la surface adverse. Un petit bijou qui n’aura pas suffi à qualifier les Matildas pour la finale de leur mondial à domicile, battues 1-3 par les Anglaises.