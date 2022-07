"J’ai perdu le deuxième sprint au Danemark pour quelques centimètres avec un maillot qui n’était pas vraiment aéro. Après on a demandé d’avoir une combinaison. Peut-être que ça fera la différence. Peut-être que ça aurait déjà pu faire la différence dimanche, mais c’est le passé. Il y a une nouvelle opportunité ce mardi à Calais", a-t-il expliqué au micro de Jérôme Helguers.



La petite coupure pour revenir du Danemark lui a fait du bien. "Je me suis bien reposé. C’était vraiment tranquille. Je crois que c’était mon premier jour de repos au Tour sans les caméras et les médias", sourit-il.



Avec trois étapes dans le Nord et un détour par la Belgique, les prochains jours seront particuliers pour van Aert. "Ce sont des journées très spéciales pour moi à vivre avec le maillot jaune. J’espère garder le maillot et voir beaucoup de Belges. C’est top de pouvoir porter ce maillot dans la région".