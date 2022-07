Une combinaison à 3700€ pour un van der Poel ambitieux sur le chrono et en 1ère semaine

Mathieu van der Poel a encore soif de jaune et voit une possibilité d'"essayer de prendre le maillot" en première semaine du Tour de France, a-t-il expliqué jeudi à la veille du contre-la-montre inaugural à Copenhague.

"Si je peux me classer dans les dix premiers, avec un bon chrono, il y aura quelque chose de possible les jours suivants pour essayer de prendre le maillot jaune", a livré "VDP", déjà porteur six jours de l'étoffe dorée l'année passée.

"Ce sera plus difficile que l'an dernier", a estimé le petit fils de Raymond Poulidor.

"Je ne sais pas où je me situerai face aux spécialistes du contre-la-montre. Si je perds dix à quinze secondes (à l'issue des 13,2 km, ndlr), ce qui serait une très bonne performance, je peux essayer quelque chose les jours suivants. Peut-être même avant l'étape des pavés (mercredi entre Lille et Arenberg, ndlr)", a laissé ouvert le lauréat de la deuxième étape l'an dernier.