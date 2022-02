Une collection de livres pour les vacances

Les plages de la Côte d’Opale, le vent, les marées et un restaurateur à succès qui se bat pour faire de l’excellence la norme. Tout destinait Marc à suivre le modeste chemin tracé par son père. Vingt ans plus tard, alors que le perfectionniste a trouvé la notoriété à Paris et à l’étranger, un curieux héritage va totalement changer sa trajectoire et l’éveiller aux autres. Quand on vit intensément, on peut oublier le temps qui passe, la famille et sa propre quête. On peut s’égarer et se prendre pour un autre. Une histoire de tendresse et d’émotion qui replace l’humanisme au coeur de la vie.