Une collaboration entre Animal Crossing et Lego serait dans les cartons

Si Animal Crossing New Horizons a pu jouir de mises à jour gratuites et d’un DLC payant en deux années, Nintendo a vite fait déchanter les fans du dernier opus de la licence en indiquant clairement qu’il "n’y aura plus de nouvelles mises à jour."

Coup dur pour les fans pour qui ce jeu de simulation de vie représentait (et représente toujours) une grande partie de leur vie. D’autant plus que New Horizons a enregistré les meilleures ventes comparées aux anciens titres de la licence (merci le Covid-19). De ce fait, la plupart des joueurs et joueuses de New Horizons se sont vite sentis délaissés par le Big-N.