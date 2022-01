Une clinique un peu particulière : La clinique des nounours

La Clinique des Nounours vise à reproduire le plus fidèlement possible, mais de manière adaptée aux enfants, l'atmosphère du milieu hospitalier. Elle permet aux enfants de 4 à 7 ans de découvrir le monde la santé de façon ludique et pédagogique.

Chaque enfant, muni de son nounours malade, se rend à l'hôpital pour le faire soigner. L'enfant parcourt les différents services de la Clinique des Nounours, selon les soins nécessaires à sa peluche. Cette visite, de deux heures, permet aux enfants de rencontrer, petit à petit, les différents professionnels de santé, dont le rôle est joué par des étudiants des filières de santé.

L'an dernier, la Clinique des Nounours a accueilli presque 900 enfants et autant de nounours. Un moyen fun pour apprendre aux enfants à s’habituer et se familiariser avec le milieu hospitalier.