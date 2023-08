Une classe inclusive en première secondaire au Collège Saint-André d’Auvelais

Pour la maman de Florian aussi, l’enjeu de cette classe inclusive au sein du Collège d’Auvelais est que son fils gagne en autonomie. "On attend qu’il puisse s’intégrer dans le monde normal. On veut qu’il soit le plus autonome possible. Qu’il puisse acquérir le plus de bagages possible, que ce soit dans le domaine technique, cuisine, peu importe. On souhaite qu’il puisse se débrouiller le plus possible tout seul plus tard. Et on veut qu’il puisse apprendre chaque jour quelque chose de neuf et se sentir bien dans un groupe."