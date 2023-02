Une classe assiste au procès des attentats de Bruxelles : "Je me souviendrai de chaque détail"

Une fois dans la salle d’audience, les étudiants ont pu écouter les exposés du team d’enquête. A l’ordre du jour de l’audience, le portrait de Mohamed Abrini, celui qu’on a surnommé l’homme au chapeau. Il a été question de ses liens avec les autres accusés, de sa présence dans les caches, son parcours le 22 mars 2016 et les heures et les jours qui ont suivi l’attentat à l’aéroport de Bruxelles.

Inès se souviendra de cette salle qui lui a semblé très froide : " Je me souviendrai de chaque détail, du box des accusés, en face de moi avec une vitre blindée, à gauche de moi les victimes, en face la presse, la juge avec sa longue robe rouge, c’est super intéressant et impressionnant. Sur le plan des mesures de sécurité, son sentiment est partagé : " On a été accueillis par une policière qui nous a briefés, qui nous a dit que tous nos faits et gestes étaient filmés […] C’est sécurisant et intimidant à la fois parce qu’on se sent un peu tout petit face à tout ce corps policier, mais c’est sécurisant quand on mesure les risques qu’il y a autour. On est au degré 3, c’est ce qui va déterminer le risque d’attentat et les moyens mis à disposition".

À l’initiative de cette journée, Olenka Czarnocki, professeur de Philosophie et citoyenneté au CERIA

" En classe, on voit de manière assez générale, le phénomène de terrorisme et surtout le processus de radicalisation parce que dans leur futur métier de sécurité, ils risquent d’être confrontés à ces phénomènes et donc c’est important qu’ils puissent les décoder".

Après une matinée sur le terrain, les étudiants vont poursuivre leur réflexion autour de la Justice. Comment celle-ci peut être réparatrice et comment construire un monde qui refuse la violence.