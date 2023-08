Les Red Panthers se sont inclinées en finale de l'Euro de hockey à Mönchengladbach, samedi après-midi face aux Pays-Bas (3-1). Deux buts encaissés en début de partie ont rendu une tâche qui s'annonçait ardue quasiment impossible.

"Il y a énormément de déception. On est arrivée en finale car on a défendu jusqu’au bout dans chaque match. Dans le premier quart de cette finale, on a défendu d’une façon que je n’avais plus vu depuis un an. C’est une claque de voir ça. Quand c’est 2-0 à la fin du premier quart, tu sais que ça devient compliqué. On y croyait vraiment. Si on défend bien, on sait qu’on va se procurer des occasions. Il y avait une hésitation dans chaque ligne. On avait un plan, c’est décevant de ne pas l’avoir suivi. On a l’impression d’avoir toujours couru derrière le score", précise Judith Vandermeiren, 29 ans.

Et d'ajouter : "A l’époque de la finale de l’Euro perdue en 2017, on fêtait notre médaille d’argent. Ici, il y a de la déception. Si on regarde vers les JO de Paris, c’est une expérience qu’on peut prendre avec nous. Les têtes étaient trop baissées quand on était menées 2-0, c’est quelque chose qu’on doit apprendre. On sera sûrement encore plus fortes dans tous les secteurs de jeu dans un an."