Une cité engloutie vieille de 12.000 ans trouvée au large de la Louisiane ? Non, pas encore

Selon Gelé, on ne serait pas seulement en face d’une cité engloutie, mais même devant la trace d’une civilisation inconnue bâtisseuse de pyramides. Il en est persuadé, il n’y a rien de moins qu’une pyramide là-dessous. La preuve en est que les instruments des bateaux se mettent à tourner fou lorsqu’ils passent pile à l’endroit où Gelé situe le monument. Précisons que si une telle construction devrait être un jour avérée, elle serait plus ancienne de plusieurs millénaires que toutes les pyramides précolombiennes trouvées jusque-là sur le continent américain, et même que les pyramides égyptiennes dont la plus ancienne, celle de Djéser à Saqqarah, est âgée de 4700 ans. Un fait qui rend encore moins crédible l’annonce de la découverte.

Oui mais voilà, il y a bel et bien quelque chose sous le limon et la vase à l’endroit identifié comme la cité perdue – que Gelé a baptisé de son propre chef "Crecsentis". La présence de monticules de blocs de granit à cet endroit est connue depuis un moment, et pose question. Dans les années 1980 déjà, des explications ont été ébauchées quant à la présence de ces pierres. Le granit n’est en effet pas une roche que l’on trouve à l’état naturel en Louisiane ou dans le Mississipi. Elles ont donc été manifestement été apportées là par l’action humaine.

Pour bâtir des pyramides ? Des théories plus vraisemblables font plutôt état d’un site de délestage de navires français et espagnols, trop lourd pour naviguer dans les eaux peu profondes de cette partie du golf. Une autre explication serait la volonté de construire, à cet endroit, un récif artificiel en y accumulant des pierres, pour des raisons encore inconnues.

On serait bien loin donc d’une quelconque jumelle de l’Atlantide, même si George Gelé n’en démord pas. Malgré les réfutations de plusieurs scientifiques, l’Américain espère que des analyses et des images satellites confirmeront ses dires. Aucune étude sérieuse n’est pour l’instant envisagée sur place par les autorités ou des équipes professionnelles.