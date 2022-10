Une cinquantaine de véhicules utilisés par James Bond débarquent à Bruxelles pour six mois

L’exposition "Bond in Motion" ouvrira ses portes au public le 9 décembre à Brussels Expo. Une cinquantaine de véhicules utilisés au cinéma par l’agent 007 y seront visibles pendant six mois, ont annoncé lundi les organisateurs de l’événement.

Rien n’est trop beau pour un trésor national tel que James Bond. Pour présenter l’exposition consacrée aux véhicules emblématiques du plus célèbre des agents de sa Majesté, ses organisateurs ont ainsi eu l’honneur de convier la presse à la résidence de l’ambassadeur britannique à Bruxelles.

"C’est un plaisir de voir le Royaume-Uni de retour à Bruxelles", s’est d’ailleurs amusé en introduction le bourgmestre de la capitale, Philippe Close.

L’exposition "Bond in Motion", qui présente une cinquantaine de véhicules réellement utilisés lors des tournages, est née en 2012 dans un musée de Beaulieu, au sud de l’Angleterre, à l’occasion du 50e anniversaire du premier film.

"Il s’agit évidemment de voitures, mais aussi d’autres objets dont certains sont dans l’état endommagé dans lequel ils se trouvent depuis leur utilisation sur les plateaux", explique l’organisateur Pierre Lalmand. Parmi ceux-ci figurent l’hélicoptère de "Spectre", un bateau de "The World Is Not Enough" (Le monde ne suffit pas"), un 'jet pack', le 'folding glider' de "No Time to Die" ("Mourir peut attendre") ou encore la rame de métro vue – et explosée – dans "Skyfall".