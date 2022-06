Une cidrerie, un pressoir et une distillerie à fruits au pays de Herve, inspirés d’une tradition familiale…

Dans la famille d’Adeline, on produit du Péket depuis 6 générations ! "C’est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a démarré la distillation de Genièvre en 1890. Le savoir-faire s’est ensuite perdu avec la première guerre mondiale car les Allemands ont confisqué les alambics de la famille et on n’a jamais vraiment redémarré l’activité derrière. A la place on est devenus liquoristes" nous explique Adeline. A l’étranger, loin de leurs familles, de leurs amis et de leurs origines, Adeline et Léandre se rendent compte de l’importance que cet héritage familial représente pour eux et décident de perpétuer les traditions.

Adeline et Léandre profitent de leur séjour à l’étranger pour se former à la distillation. Une fois de retour en terres belges, Léandre continue sa formation au Musée du Genièvre, c’est là qu’il a appris les secrets de Jan Kempeneers et c’est ensuite à Syntra d’Hasselt qu’il a approfondi les aspects théoriques avec Geurt van Rennes. Aujourd’hui, tous les produits qui sortent de la cidrerie et de la distillerie de l’Atelier Constant-Berger adhèrent au Manifeste de la Gnôle Naturelle et c’est une vraie fierté pour ces jeunes entrepreneurs.