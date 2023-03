Une chute, une occasion ratée mais pas trop d’inquiétude pour Wout van Aert : "Cela ne semble pas trop grave"

Il a perdu un bout de son cuissard dans l’aventure. Les images incitent à l’optimisme. Notre compatriote ne paraît pas trop touché. Ni physiquement, ni mentalement. On l’a vu sourire et lever le pouce après l’incident.



"J’étais en train de lutter pour ma position. De tels incidents peuvent arriver", a déclaré van Aert au micro de Sporza. "Est-ce qu’il y a des dégâts ? Cela ne semble pas trop grave. Je n’ai pas trop mal. Je suis un peu éraflé mais j’espère que ça va. Je n’ai pas l’habitude de tomber mais vous pouvez voir que cela peut arriver vite".



Il a rejoint la ligne à son rythme. Et la victoire de son équipier Primoz Roglic a atténué un peu sa déception