"Quand une choucroute rencontre un couscous, cela peut donner une choucroute aux saveurs orientales, ou un couscous à l’alsacienne, avec une Montbéliard et un jambonneau pour accompagner la semoule et son bouillon." Une audace culinaire proposée par Pierre-Brice Lebrun et le chef alsacien Martin Fache, co-auteurs du "Petit traité de la choucroute". Partage au micro de Bientôt à table – RTBF. be

"La choucroute est un chou, fermenté dans une saumure, prêt à toutes les expériences, pour peu qu’elles soient goûtues.

100 g de raisins secs

50 cl d’huile d’olive

50 g de graisse d’oie

2 cc de ras el-hanout

4 noisettes d’agneau

8 mini-merguez

8 aiguillettes de poulet

500 g de choucroute crue (*)

2 gros coings

1 oignon

30 cl de bouillon de légumes

Sel, poivre

• Laver la choucroute à grande eau et l’essorer.

• Peler et émincer l’oignon. Éplucher les coings, retirer le trognon

et couper la chair en morceaux.

• Dans une cocotte, faire suer l’oignon dans la graisse. Ajouter

les coings et les raisins. Mélanger délicatement la choucroute, le

ras-el-hanout et le poivre, arroser de 20 cl de bouillon de légumes.

• Saler légèrement. Porter à ébullition. Faire cuire 45 minutes environ.

• Rectifier l’assaisonnement. Assaisonner les noisettes d’agneau et

les aiguillettes de poulet, les cuire à l’huile d’olive dans une poêle

bien chaude avec les mini-merguez.

• Les retirer de la poêle et déglacer les sucs de cuisson avec du

bouillon de légumes.

• Disposer la choucroute sur les assiettes et garnir avec les viandes

et les merguez.

Napper d’un peu de jus de déglaçage sur les viandes. Servir avec un

côtes-du-Rhône rosé.

Pour ceux et celles qui souhaiteraient réaliser leur choucroute maison (le chou simplement lactofermenté), en voici le déroulé.

(*) Fabrication artisanale de la choucroute pour les plus courageux



• Ôter les trognons des choux (choisir des choux verts bio à la

pomme très dense, comme le chou cabus quintal d’Alsace, star de

la choucroute, le brunswick, l’almanach, le fil d’or, le pontiac, ou

même le filder…).

• Émincer les choux, mettre en couche de 10 cm dans un tonneau,

de préférence en céramique.

• Saler à 2% (2 g de sel pour 1 kg de chou) avec du gros sel marin,

et tasser.

• Remettre une couche de 10 cm, saler, tasser.

• Recommencer jusqu’à épuisement des choux.

• Poser sur les choux un linge puis poser une première couche de

planchettes qui couvre la totalité de la surface.

• Poser une deuxième couche de planchettes perpendiculairement

à la première couche.

• Lester d’une grosse pierre.

• Patienter au moins trente jours avant de le consommer.

A lire "Petit traité de la choucroute" Pierre-Brice Lebrun/ Martin Fache. Ed Le Surreau.