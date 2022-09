Une chocolaterie liégeoise reçoit le prix "Découverte de l'année" au Gault et Millau

Pour la septième fois, Gault&Millau présente sa sélection des meilleurs chocolatiers dans son guide annuel des chocolatiers. Le célèbre guide a couronné le "Chocolatier de l'année" pour la Flandre, Bruxelles et la Wallonie et a décerné le prix de la "Découverte de l'année". Un prix qui revient cette année à la chocolaterie liégeoise By Michèle, située à Herstal.

Une entreprise familiale

La chocolaterie By Michèle, c'est une entreprise familiale, avec aux commandes Michèle Prunier, la maman, son fils Christophe ainsi que sa belle-fille Coralline.

"On s’est rencontrés à l’école. Coraline était en pâtisserie, on a fait l’IFAPME à Villers-le-Bouillet" explique Christophe. "J’ai été chez Didier Smeets et elle a commencé chez Humblet, à Seraing. Après nos études, on est partis à Paris, on a été engagés chez Yann Couvreur, je suis allé au Ritz et chez la cheffe Anne-Sophie Pic". Mais la vie parisienne est stressante. Et la chaleur des Liégeois leur manque. Le jeune couple décide donc de revenir en Belgique.

Un rêve qui se réalise

Il y a quatre ans, Michèle quitte son travail et Christophe lui propose de se lancer dans la chocolaterie. Le trio est ainsi formé et ouvre sa première boutique.

Ce prix de la découverte, c'est un peu un rêve qui se réalise: "Il y a quelques mois, c’était un rêve d’avoir ce prix. Cela représente quelque chose. On espère que ça nous aidera à augmenter nos ventes et à nous faire connaitre un peu plus" conclut le chocolatier.