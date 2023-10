Une chèvre comme cadeau de départ : les organisateurs du Tour de Lombardie gâtent Thibaut Pinot pour sa dernière course

Véritable coqueluche des Français, Thibaut Pinot dispute la dernière course de sa carrière à l’occasion du Tour de Lombardie. Et s’il est populaire Outre-Quiévrain, le coureur de Groupama-FDJ est également vivement apprécié partout en Europe. Le choix de sa dernière course n’est d’ailleurs pas anodin. C’est sur les routes lombardes qu’il a décroché son seul Monument, en 2018. De quoi mériter un cadeau de départ particulier.

Amateur de chèvres, le dernier vainqueur du classement de la montagne sur le Giro a reçu une peluche sur le podium avant le départ. Un petit objet qui est en réalité la réplique du vrai animal reçu chez lui, en Franche-Comté. Nommée Vittoria, elle scelle un peu plus l’histoire d’amour entre Pinot et l’Italie. Avant une dernière étreinte ?