Une chaudière communale alimentée en biomasse locale à Woluwe-Saint-Pierre : une alternative qui se développe en Belgique

Dans le magasin de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, une centaine de travailleurs fourmillent quotidiennement dans les ateliers de travail avant de partir entretenir les voiries, jardins et bâtiments publics. Et depuis quelques mois, le bâtiment accueille également une toute nouvelle chaudière alimentée en biomasse locale.

Le bois utilisé est directement issu de la taille d’entretien des espaces verts, une manière de rentabiliser du bois local et de réduire la consommation en énergie, comme le précise Frédéric Bourgeois à BX1. " Dedans, il y a une fraction ligneuse qui est récupérée après avoir été broyée, séchée et criblée et qui va servir de combustible de qualité pour la chaudière. Cela va permettre de réinjecter la facture énergétique dans l’économie locale ", précise l’administrateur de Coopeos, coopérative citoyenne qui valorise les ressources de bois locales.

Avec cette nouvelle installation qui remplace les six anciennes chaudières, la commune espère économiser jusqu’à 46.000 mètres cubes de gaz par an et réduire ainsi ses émissions de CO2 de 90%.

>> Le reportage complet de BX1 : " Le prix du déchet bois est plus stable "