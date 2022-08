Une chapelle dans son jardin: le projet un peu fou d'André pour dire merci à Marie

André Damien aime bien passer du temps dans son jardin, à Baugnies (Péruwelz). Et les activités y sont diverses entre son potager, son ermitage (l'ancienne réserve au charbon transformée en petit bureau) et la chapelle qu'il a bâtie en l'honneur de la Vierge Marie. "C'était il y a une vingtaine d'année, suite à une grâce que j'avais reçue."

André n'a plus touché à une cigarette depuis qu'il s'est rendu à Medjugorje, lieu de culte à la Sainte-Vierge situé en Bosnie-Herzégovine. "C'est un peu le Lourdes des temps modernes". Dans la foulée d'un pèlerinage, il a l'idée de construire une chapelle "avec des matériaux de récup'. J'ai ramassé des cailloux un peu partout dans la région. Le plus dur, ça a été de construire la voûte. Mais j'y suis parvenu".

"Zdravo Marijo, milosti puna"

Pourquoi avoir voulu construire sa propre chapelle ? "Parce que c'est original. Et puis comme ça, je peux facilement prier quand j'en ai envie". Tous les jours ou presque, André vient déposer quelques Je vous salue Marie au pied de l'autel sobrement décoré. Dans plusieurs langues, histoire de rompre avec la monotonie de cette prière répétitive. "J'alterne le français, l'italien et même le croate". Parfois un Ave Maria sort de sa flûte. Entre Marie et lui, c'est pour la vie ? En tout cas, c'est pas fini: "J'ai encore quelque chose à lui demander, mais j'attends encore un peu."

Écoutez le reportage audio consacré à André et sa chapelle: