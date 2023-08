Une chanteuse italienne contrainte d’annuler sa tournée après avoir été blessée par une fan

Baby K est une chanteuse et rappeuse bien connue en Italie qui a presque chaque année son hit de l’été. Elle est donc très appréciée, voire un peu trop. Le 28 juillet, après l’un de ses concerts, une fan a tellement insisté pour avoir une photo avec elle qu’elle lui a blessé le sein.

La star italienne a poussé un coup de gueule en story sur Instagram. Plusieurs fans l’ont enregistré et les ont rassemblé ensuite sur YouTube en faisant une unique vidéo. Dans celle-ci, elle se plaint des comptes Instagram qui font des publications en la critiquant et en disant qu’elle a refusé de faire une photo avec une enfant lors de son dernier concert, le 1er août à Battiti. Elle explique que ce n’est pas son genre et qu’elle aime prendre des photos avec ses fans car elle aime les voir sourire mais que récemment, le 28 juillet, elle a vécu une très mauvaise expérience.

Alors qu’elle venait de quitter la scène de Teramo, la police a ouvert les barrières, laissant passer les fans jusqu’à son van. Étant au milieu, elle s’est très vite fait encercler par des enfants et s’est foulé plusieurs fois la cheville. "Il y avait tellement de monde, j’avais plein d’enfants qui m’agrippaient les genoux. Je n’arrêtais pas de répéter : "Quelqu’un va se faire mal, on ne peut pas rester ici". Mais ils n’en avaient rien à faire parce que le plus important pour eux était de faire une photo". Elle dénonce cette habitude qu’ont les fans de vouloir faire un selfie à tout prix, quitte à en oublier la sécurité.

Le pire est alors arrivé. Alors qu’elle essayait de sortir, une femme a appuyé tellement fort contre son sein qu’elle l’a blessé. "J’ai dû aller à l’hôpital car j’avais un traumatisme au sein. Hier, je n’arrivais même pas à parler tellement j’avais mal. Les médecins m’ont dit que je devais annuler le restant de ma tournée. Tout ça alors que j’ai attendu 8 ans pour pouvoir faire des concerts à l’étranger", explique l’artiste de 41 ans avec énervement et tristesse.

Baby K précise qu’elle n’a pas fait ces storys pour se lamenter mais bien pour faire comprendre aux fans qu’ils doivent faire plus attention à leur sécurité. "Cette fois, c’est moi qui me suis fait mal. Je n’arrivais ni à bouger, ni à parler, ni à manger. Maintenant ça va mieux mais je me sens très fatiguée. Imaginez si c’était quelqu’un d’autre qui s’était fait mal, je vois déjà toutes les méchancetés qu’on aurait dites sur moi", a-t-elle conclu.

Le mercredi 2 août, soit le lendemain de ses storys, le management de Baby K a confirmé sur son Instagram qu’elle ne pourra pas assurer le reste de ses concerts et qu’elle en était très déçue.