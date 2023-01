"Une chanson, un souvenir" une exposition à ne pas manquer au Centre culturel de Tubize

200 vinyles, des affiches, divers objets retracent vos souvenirs musicaux des années 60 aux années 80 et qui ont tous un rapport avec le Centre culturel. Des moments musicaux qui ont marqué ce lieu de culture, de Dalida à Serge Lama, de Lio à Michel Fugain, de l’ADM aux boums des années 80. Le tout exposé dans un décor des années 70 et 80 !

Une exposition qui se tient dans le cadre du Festival Musikdoc

"On a sorti plus de 200 vinyles, plein d’objets sur l’histoire de la musique enregistrée et amplifiée et on est parti des souvenirs des gens […] on a toutes les personnalités qui sont passées au Gymnase depuis les années 60" nous précise Sylvia Pigarella. Ecoutez là