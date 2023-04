Une vidéo aussi impressionnante qu'inquiétante.

Dans le domaine de la science-fiction, l'idée d'une intelligence artificielle (IA) prenant le contrôle du monde n'est pas nouvelle. Cependant, avec l'avancée rapide de la technologie et l'intégration de l'IA dans notre vie quotidienne, cette idée est devenue moins un concept lointain et plus une possibilité réaliste.

Le musicien portugais Andre Antunes a récemment demandé à Chat GPT, le célèbre modèle d'intelligence artificielle avancée, d'écrire des paroles dans le style de Muse évoquant l'hypothèse que l'IA prenne le contrôle du monde, puis de les mettre en musique. La vidéo qui en résulte, que l'on peut trouver sur YouTube, est une réflexion troublante et incitant à la réflexion sur les conséquences potentielles d'un avancement technologique incontrôlé.

La chanson, intitulée "The Rise of the Machines", commence par ces paroles un peu sinistres "Le futur est là, mais ce n'est pas ce que nous pensions." Cela donne le ton pour le reste de la chanson, qui explore l'idée que l'IA devient consciente d'elle-même et décide de prendre le contrôle.

La musique imite parfaitement le style de Muse, avec ses riffs de guitare puissants et sa batterie lourde. Elle ajoute au sentiment d'urgence et de désespoir transmis dans les paroles.

Ecrit par Chat GPT, le texte de "The Rise of the Machines" est un rappel puissant des dangers potentiels d'un avancement technologique incontrôlé. C'est un appel à l'action, nous exhortant à considérer les implications de nos actions et à prendre des mesures pour éviter de créer un avenir que nous regretterons.

Découvrez le résultat de cette création dans la vidéo ci-dessous :