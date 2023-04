"Une chambre" : une performance entre piano et contorsion, gagnez deux places !

Une expérience musicale et visuelle à vivre à Arsonic (Mons). Collaboration entre le pianiste belge Jean Jadin et l’interprète – contorsionniste danoise Mille Lundt, “Une Chambre” est une performance qui combine création musicale contemporaine, texte, mouvement et improvisation. Dans une atmosphère digne du peintre Hopper, deux personnages isolés vivent et partagent un temps indéfini dans un espace fermé mettant en abyme l’état émotionnel et physique de la solitude, la condition de l’être reclus, seul avec lui-même.

Infos : Une chambre – Mars - Mons arts de la scène (surmars.be)

Le 25 avril à 20 heures, gagnez deux places !