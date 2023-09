Une chambre des assuétudes, réduire la criminalité et la durée de traitement de la justice sont les priorités du nouveau procureur du Roi de Namur

Etienne Gaublomme vient de vivre sa première rentrée judiciaire en tant que procureur du Roi de Namur. Il annonce deux priorités de travail : réduire la criminalité et la durée de traitement de la justice. "Pour réduire la criminalité, ça va se décliner sous différents projets, d’une part renforcer nos collaborations avec la police locale. On va travailler plus avec les transactions immédiates en matière de stupéfiants et d’armes prohibées. Deuxième élément, on va travailler avec la police fédérale pour renforcer l’approche récupération du butin dans le cadre des trafics de stupéfiants, d’armes, d’êtres humains".