Une chambre de Justice accélérée pour les petits délits en province de Namur

Cela fait quelques semaines à peine qu’elle a été créée. La chambre de Justice accélérée tient des audiences depuis le mois de novembre dernier en province de Namur. Elles se tiennent une fois par mois à Dinant et à Namur. Elle vise à traiter beaucoup plus rapidement des dossiers simples et mineurs.

L’un des premiers dossiers qui y sera abordé concerne une bagarre survenue samedi dernier dans le centre de Dinant. Une dispute à propos d’une place de parking qui serait à l’origine des coups et blessures portés contre un homme d’une quarantaine d’années. La scène a été filmée par des caméras de surveillance et le suspect a été arrêté pour être entendu par les services de police. Il a ensuite été relâché avant sa comparution devant le tribunal prévu dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle chambre traitera des dossiers pour lesquels il y a un nombre limité de préventions et qui ne nécessitent pas de longs débats. Il faudra également que le procès-verbal concernant les faits ait été rédigé moins de six mois avant le moment où l’affaire est introduite devant le tribunal.

Selon le parquet de Namur, cette comparution plus rapide permettra une plus grande proximité avec les citoyens mais aussi de trouver des alternatives à la détention préventive.