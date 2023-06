Une chambre d’hôpital pas comme les autres, la "suite blanche" du pape François au Policlinico Gemelli de Rome

N’en déplaise à certains, le Pape n’est pas un patient comme les autres. Et à patient extra-ordinaire, structure hors du commun. Au Policlinico Gemelli de Rome, où Bergoglio a été hospitalisé afin d’y être opéré, une véritable suite-forteresse est réservée pour les souverains pontifes. Située au dixième étage, celle qui est surnommée la "suite blanche"par les journalistes, s’articule autour d’une petite chambre avec salle de bains et téléviseur, un salon, un petit salon, une cuisine et une chapelle privative.