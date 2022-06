Une chambre d’amis pour mieux connaître l’univers de Victor Horta

Victor Horta est déjà un architecte reconnu lorsqu’il achète les terrains sur lesquels il fera construire sa maison et son atelier d’architecture, entre 1898 et 1901. Il y vivra avec sa famille jusqu’à la première guerre mondiale. Après quatre années, en Angleterre d’abord et ensuite aux États-Unis, il revient à Bruxelles en 1919 et décide de vendre la maison et l’atelier pour s’installer avenue Louise. Ce n’est qu’en 1961 que la commune de Saint-Gilles rachète la maison. Elle sera progressivement restaurée et transformée en musée. Une restauration dont on peut deviner l’ampleur dans l’exposition qui lui est consacrée dans le "bureau des dessinateurs".