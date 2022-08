Une chaleur étouffante et le retour progressif des nuages

Le temps va commencer à changer progressivement ce dimanche. Nous aurons toujours de l’air chaud mais un temps légèrement plus instable avec plus tard des remontées pluvieuses à prévoir mercredi et jeudi prochain.

Ce matin, le ciel est dégagé et les nuages sont très fins sur le sud du pays. Après-midi, les voiles nuageux vont s’épaissir et les températures resteront très élevées avec de 30 à 35°.

La nuit prochaine, le ciel restera nuageux. Les minima seront compris entre 16 et 20°. Nous aurons quelques averses orageuses, ou plutôt des résidus d’orages, sur l’extrême sud de la Belgique vers 3-4h.

Les averses remonteront sur l’est en matinée et elles traverseront l’ouest en après-midi également. On ne parle pas de phénomènes violents ni de gros orages.

Mardi, le temps sera plutôt sec et souvent ensoleillé. Les températures pourront encore fleurter les 30°.