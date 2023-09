Une chaîne humaine pour demander au gouvernement un cadre légal pour le Service citoyen

Des bourgmestres représentant tous les partis de la Vivaldi et sept jeunes de la Plateforme pour le Service citoyen ont remis un coffret au gouvernement mardi après-midi, comprenant 300 chartes signées par autant de villes et communes soutenant l'institutionnalisation du service citoyen. Ensemble, ils se sont dirigés vers le parlement fédéral, où ils ont été rejoints par sept députés fédéraux, parmi lesquels Caroline Taquin (MR), Patrick Prévot (PS) et Cécile Cornet (Ecolo).

Pour les soutenir, 300 jeunes ont aussi formé une chaîne aux abords du Parlement fédéral.

Cette action clôt une campagne de trois ans, la "campagne communes". Cette dernière consistait à "proposer aux villes et communes belges de s'engager, selon leur appréciation, sur cinq niveaux possibles", a explicité Anaïs Debraeckelaer, responsable francophone de la campagne.

Les bourgmestres présents, signataires de la charte, ont témoigné de l'utilité de terrain de l'association et de la nécessité d'une reconnaissance fédérale du dispositif lors de la conférence de presse. "Le service citoyen permet d'élever les jeunes, de leur montrer ce qui est possible de faire", a notamment argumenté le bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedboeuf.

Sur 479 communes approchées, 315 ont répondu à l'appel de l'ASBL. "Et ce n'est pas figé dans le temps, ça peut encore évoluer", s'est enthousiasmée la responsable de la campagne. "Les collaborations ont impliqué plus de 8.500 mandataires qui représentent, à leur tour, près de six millions d'habitants."

Grâce à ses partenariats, la Plateforme pour le Service citoyen cumule désormais plus de 2.000 projets.

Un avant-projet de loi et un budget pour le service citoyen sont actuellement en discussion au niveau fédéral. L'ASBL en profite alors pour appeler le gouvernement à lui donner un cadre légal, et donc un financement public. "Nous espérons que nous entrons dans une phase d'institutionnalisation", a déclaré le directeur général de la Plateforme pour le Service citoyen, François Ronveaux.