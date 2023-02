Une chaîne humaine autour du Petit Château à Bruxelles en soutien aux demandeurs d’asile

"Cela fait deux ans qu’il y a une politique du non-accueil en Belgique. De nombreuses mesures ont été proposées au gouvernement pour permettre à tout le monde d’être accueilli et malgré ces propositions et toute la bonne volonté du terrain, le gouvernement refuse toujours sciemment de prendre les mesures qui s’imposent pour héberger quelques dizaines de milliers de personnes" dénonce la vice-présidente de la Ligue pour les Droits humains, Sibylle Gioe. "Avec cette action, on signale au gouvernement qu’on en peut plus, que c’est inacceptable et qu’il n’a rien foutu" ajoute-t-elle.

Pour un riverain du Petit Château, la situation ne peut plus durer : "Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités parce qu’on sent que la situation est en train d’exploser. C’est intenable. Il y a des voisins qui n’en peuvent plus. Et que dire de la situation terrible que vivent ces demandeurs d’asile, parfois depuis 6 mois".