Une chaîne de restaurants fait gagner à ses clients des NFTs, mais qu’est-ce que c’est ?

Ce matin dans Le 8/9, Queeny vient nous parler d’un nouveau concept, la chaîne belge de restaurants Huggy’s Bar fait gagner des NFTs aux plus gourmands d’entre nous. Queeny nous explique en détail ce que cela signifie.

The Huggy’s Bar propose un “Challenge burger” aux clients les plus aventureux qui veulent mettre leur estomac à l’épreuve avec un énorme hamburger. Le burger est composé d’un énorme pain garni de six steaks hachés de 150 grammes chacun, d’une montagne de bacon, d’une avalanche de cheddar, de crudités et, si vraiment le client a très faim, de frites à volonté. À la clef de ce challenge, un NFT.