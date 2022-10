Une centrale hydroélectrique aux thermes de Chaudfontaine: le projet avance

Le Service Public de Wallonie, les autorités communales et l'administrateur-délégué des thermes ont clarifié les choses. Gilbert Lodomez va pouvoir introduire une nouvelle demande de permis qui, cette fois, devrait recevoir une réponse rapide et positive: "On rêve de mettre une centrale hydroélectrique depuis 8 ans maintenant, et on a promis que ça allait aller très vite" explique-t-il. "Dans les semaines qui viennent, on aurait l'autorisation pour commander la centrale. Vous imaginez bien que la centrale, il faut encore la produire. J'espère que pour le mois de mai ou juin, la centrale fonctionnera."

Une économie de 50% sur les factures d'électricité

Pour l'administrateur-délégué, cette centrale ne constituerait en rien un obstacle en cas de nouvelle crue sur la Vesdre. et elle permettrait clairement de réduire les factures d'électricité, comme le souligne Gilbert Lodomez: "On va économiser 50% de la consommation énergétique électrique. Ici, en l'espace de trois mois, on est passé plus ou moins de 10.000 à 50.000 euros."

Selon lui, ces économies d'énergie vont permettre aux thermes de Chaudfontaine de garder la tête hors de l'eau. C'est donc du positif pour les dizaines d'employés et pour la clientèle à la recherche d'un peu de bien-être.