Une centaine de travailleurs de Delhaize ont manifesté dans la "zone neutre" du 16 rue de la Loi

Alors que le conflit s’enlise, une délégation d’une centaine de travailleurs a tenté de se présenter au 16, rue de la Loi chez le Premier ministre, où se tient le traditionnel conseil des ministres du vendredi.

Les travailleurs espéraient se faire entendre du gouvernement fédéral, exprimer leur désarroi et lui demander d’intervenir dans ce conflit social qui dure.

"Le gouvernement soit il est silencieux, soit il est en soutien des patrons. On est déterminé, on est freiné par les ordonnances peut-être, mais on n’arrête pas le combat et on multiplie les actions", exprimait une travailleuse de Delhaize, devant l’entrée du Seize.

Les policiers militaires ont été surpris par cette irruption. Les manifestations sont de plus interdites dans la "zone neutre" soit les quelques rues autour du parlement, du siège du gouvernement et du palais royal, autour du parc de Bruxelles. Il a fallu attendre des renforts pour que les manifestants soient évacués dans le calme et sans violence.

L’action s’est terminée peu après midi. Les manifestants l’espéraient mais n’ont finalement pu rencontrer aucun ministre pour faire entendre leurs revendications.

Reprises des magasins et négociations dans l’impasse

"Il y a au moins un candidat pour chaque magasin et au moins deux candidats pour 90% des supermarchés. Les discussions avec ces candidats potentiels se poursuivent", annonçait la direction de Delhaize en début de semaine. Mais ce processus paraît effectivement bloqué. Des magasins débraient encore, comme à Mons ce jeudi.

Quatre mois après l’annonce de la volonté de la direction de franchiser 128 magasins, le conflit s’enlise.