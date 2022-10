Une centaine de rhétoriciens visitent le camp d'Auschwitz Birkenau

Une centaine d'élèves de rhéto ont quitté leur salle de classe pour une plongée dans la Mémoire. Le temps d'une visite en Pologne, dans les camps de concentration d'Auschwitz Birkenau, témoins de l'horreur nazie. Les derniers rescapés de la Shoah disparaissent ou sont aujourd'hui trop âgés pour faire le voyage. Sur place, des traces de ce sinistre passé permettent d'expliquer aux plus jeunes générations ce qu'il s'est produit dans ces camps. Des valises vides, des chaussures abandonnées… et toujours le même effroi. Un devoir de mémoire qu'il est toujours aussi urgent de perpétuer. Reportage sur place de Anne Pollard, Olivier van Gelder et Ludovic Deslandes.