Une centaine de postes d’aide-ménagères à pourvoir en région liégeoise

Une centaine d’aide-ménagères, c’est ce que recrute en province de Liège la société XLG, nouveau nom de Domestic Services, le plus grand acteur de titres-services. Mais recruter dans ce secteur n’est pas simple. Alors les employeurs font un peu les yeux doux à leurs futures recrues, et aux anciennes. Pour faire venir les premières, pour conserver les secondes.

Recruter dans le secteur des aides ménagères est devenu très compliqué. Au point que le secteur connaît un paradoxe plutôt rare qui conduit aujourd’hui XLG à vouloir embaucher très rapidement une centaine de personnes en province de Liège : " On est dans un métier où assez paradoxalement on a plus de clients que d’offres, et donc on a une série de demandes que nous n’arrivons pas à honorer. On a aussi de plus en plus de temps partiels et donc on doit recruter de plus en plus de personnes pour compléter les plages disponibles. C’est la raison pour laquelle on a récemment offert des chèques-repas à nos aide-ménagères ", précise Gatien Laloux, CEO de l’entreprise.

Des chèques repas de 4,70 euros, c’est l’avantage que propose l’entreprise pour attirer de nouvelles recrues. Un premier pas salué par Vincent Fanara, secrétaire de la centrale générale de la FGTB, pour qui il ne faudrait toutefois pas s’arrêter là : " C’est bien. Il y a d’autres entreprises qui soit ont plus, soit ont moins, donc c’est une bonne démarche mais à continuer et à amplifier. Il est difficile de recruter dans ce métier car il y a d’abord et surtout des conditions de travail qui ne sont pas faciles. Il y a aussi un salaire sectoriel qui ne laisse pas beaucoup de perspective d’évolution et c’est un secteur qui demande aussi à être connu ", souligne-t-il.

Un secteur parfois méconnu mais qui embauche un peu partout. Il suffit pour s’en convaincre de consulter les sites internet des entreprises du secteur. Ils jouent clairement la carte de la séduction.