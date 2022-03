Une centaine de personnes bloquent le dépôt pétrolier Total à Feluy

"Nous constatons une double taxation sur les produits pétroliers : la TVA à 21% et les accises qui sont ajoutées. Aujourd’hui, on est à 2 euros/litre alors qu’en 2008, le baril de pétrole était sensiblement au même prix qu’aujourd’hui et le litre de carburant était à 1,2 euros", dénonce-t-il.

Les manifestants demandent un geste de la part du gouvernement avec notamment une baisse de la TVA sur les carburants de 21% à 6% : "Ca serait déjà un premier pas d'aide envers les citoyens", note le porte-parole, qui ne dément pas de futures actions : "Tant que le message n'est pas passé, il est fort probable que des actions similaires et plus importantes voient le jour", a-t-il déclaré.

Cette action de filtrage symbolique n’a pas de conséquence importante sur la circulation puisque les blocages ne concernent que les camions entrants et sortants du site.

L’action a commencé à 14 heures et devrait se terminer aux alentours de 18 heures.