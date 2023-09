Une centaine de jeunes font des propositions pour l'avenir de Bruxelles

Une centaine de jeunes Bruxellois âgés de 15 à 30 ans ont présenté ce dimanche leurs idées et propositions pour l'avenir de la capitale. Ils l'ont fait dans le cadre de la Youth Coalition Molenbeek-Brussels2030, partie prenante de la candidature de Bruxelles au titre de Capitale européenne de la culture en 2030.

Entre le 9 et le 24 septembre, les 100 jeunes Bruxellois ont échangé dans six groupes thématiques - sur la cohésion sociale, les jeunes et les communautés, l'identité et la culture bruxelloises, la mobilité, le climat et la nature, les conditions de vie et l'urbanisme, et la sécurité à Bruxelles. En termes de cohésion sociale, les jeunes ont demandé la régularisation des personnes sans permis de séjour, une plus grande tolérance religieuse et des campagnes visant à mieux informer les jeunes sur leurs droits.

Le groupe de travail sur la culture et l'identité a ensuite voulu faire tomber les murs entre les différentes cultures et identités bruxelloises pour créer une nouvelle version moderne du "Brusseleir". La culture doit également devenir plus accessible, ce qui pourrait se faire via une plateforme interactive où l'on trouverait toutes les informations sur la vie culturelle de la capitale.

Le message principal du groupe de travail sur la mobilité était de renforcer l'offre de transports publics. Il a également appelé à l'organisation de réunions de citoyens dans les différentes communes afin d'identifier les besoins en matière de mobilité. Le groupe de travail sur les conditions de vie et l'urbanisme a une fois de plus mis le doigt sur la forte pénurie de logements dans la capitale, tandis que le dernier groupe de travail, sur la sécurité, a appelé à un retour à davantage de "police de proximité" afin de réduire la méfiance entre la police et les jeunes.