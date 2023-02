Une centaine de jeunes Flamands en immersion volontaire dans la future prison de Termonde

La prison de Termonde accueillera ses premiers détenus le 11 mars. En attendant, ce sont de jeunes Flamands qui ont testé les lieux et les réflexes des agents.

Une cellule de prison, Witse Van De Velde, élève en 6e année Défense et sécurité à l’école Heilig Graf de Turnhout pensait savoir plus ou moins ce que c’était, mais il n’y a rien à faire, se retrouver "pour de vrai" à l’intérieur, ce n’est pas la même chose que se l’imaginer, ou le voir à la télévision : "On se sent très seul. Je peux volontiers rester au calme, mais je pense que si on reste ici très longtemps, on doit avoir une accumulation d’émotions dans la tête et ça doit être très dur".

Qui dit nouvelle prison dit aussi nouvelles recrues. Et si une centaine de jeunes Flamands sont ainsi rentrés volontairement dans cet univers en principe fermé, c’est pour tester chacune de ses portes ou de ses détecteurs, mais aussi son personnel.

Ce sont des tests grandeur nature, qui ont aussi pour but d’éventuellement inspirer ces prisonniers d’un jour qui n’ont pas été choisis au hasard. "Ce sont des jeunes qui suivent un cursus en section Défense et sécurité. C’était donc aussi important pour nous de les accueillir comme cela ils peuvent se faire leur propre idée et pourraient peut-être postuler pour un job à l’intérieur de la prison", indique Liesbet Silon, directrice de la prison de Termonde.

Dans un secteur qui peine à recruter, et où les occasions de faire découvrir le travail de l’intérieur sont rares, l’administration pénitentiaire a manifestement profité de ces derniers jours de test pour tenter de faire d’une pierre deux coups.