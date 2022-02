Une centaine de films et 21 pays représentés au Festival international du Film de Mons

Le 37e Festival international du Film de Mons, qui se déroulera du 11 au 19 mars, retrouvera en 2022 toute sa voilure et sa période traditionnelle du début du printemps, après une année 2021 perturbée par la crise sanitaire et un événement postposé exceptionnellement au cours de l’été, du 9 au 16 juillet 2021.

L’édition 2022 de l’événement montois, qui a été officiellement présentée jeudi à Mons, annonce 94 films, dont 78 longs métrages et 16 courts métrages. 39 premières belges sont au programme de 113 séances publiques.

Le Festival montois sera notamment marqué par le retour du cinéma Plaza comme espace de projection attractif dans le centre-ville de Mons. L’espace cinématographique, désormais appelé "Plaza Arthouse", avait été fermé pour travaux de mars 2018 à septembre 2021. Le complexe Imagix ainsi que le Théâtre de Mons, le Centre de Congrès WCCM et l’Hôtel van der Valk seront les autres lieux stratégiques de l’événement cinématographique.

Les organisateurs ont annoncé jeudi que 21 pays seront représentés au festival, auquel seront présents une centaine d’invités belges et internationaux du monde du cinéma. Onze films seront en lice dans le cadre de la compétition internationale dont le président du jury sera le réalisateur, producteur et scénariste anglais Michael Radford. Six films seront par ailleurs au programme de la compétition "Les 400 coups", annoncée comme "complément et contrepoint" de la compétition internationale. Le président du jury de ce programme sera l’acteur, réalisateur et scénariste belge Jean-Benoît Ugeux.