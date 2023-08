Une centaine de cyclistes belges au départ de Paris-Brest-Paris : « Le dernier pont d’autoroute est aussi dur que l’Alpe d’Huez »

Paris-Brest-Paris, le défi cyclotouriste attire chaque année des néophytes. Kris Vanderhauwaert en fait partie. Cet habitant de Pottes (Hainaut) s’est préparé sérieusement. Plus de 11 mille kilomètres d’entraînement au compteur "dont un Tour de Belgique au plus près des frontières", précise-t-il. "Le porte-bagages est monté sur le vélo, mon sac est prêt… Il n’y a plus qu’à pédaler." Le quadra n’a rien laissé au hasard : il voyagera léger avec seulement un peu de nourriture dans le sac et deux cuissards de rechange : "Avec la fatigue, le poids est mon pire ennemi."

Dans le GPS, l’itinéraire de 1200 kilomètres est déjà saucissonné en trois étapes. "Le premier jour, je vais rouler 480 kilomètres, explique Kris. J’ai réservé un Airbnb et j’ai prévenu les propriétaires que j’arriverai un peu tard. Ils m’ont dit qu’ils allaient me préparer du café, une baguette et même une omelette."