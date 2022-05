Une centaine de chauffeurs LVC manifestent à Bruxelles pour réclamer des modifications du plan taxi

"Les taxis pourront continuer à céder leurs licences, mais les futurs 'taxis de rue', qui sont les actuels LVC, ne le pourront plus", a souligné Asmaa Snaibi, représentante de l’UCLB qui déplore que les chauffeurs LVC doivent passer le certificat de capacité exigé pour les taxis, sans considération de leur expérience. Me Denis Gouzée envisage d’introduire des procédures en justice en l’absence de modification sur ce point. "L’examen psychologique est un questionnaire écrit, sans contact avec un psychologue, et les chauffeurs sont déclarés aptes ou inaptes sans la moindre motivation. Le parcours pour ce certificat de capacité est très lourd et il y a un nombre important d’échecs à cause de cette aptitude psychologique. D’autre part, il n’y a pas de place ! Des chauffeurs essaient tous les jours de s’inscrire". Il relève encore que "des chauffeurs exercent depuis de nombreuses années et ont fait des milliers de courses". Il craint qu’un certain nombre d’entre eux n’arrivent pas à obtenir ce certificat et se retrouvent en faillite.

Des voix se sont élevées dès la validation du texte, parmi les chauffeurs LVC et de taxis, pour faire part de leur inquiétude quant au nombre total de véhicules qui seraient autorisés à rouler dans la capitale. Celui-ci n’a pas encore été donné. "On espère que les 140 licences bruxelloises en attente, car demandées après le 15 janvier 2021, date butoir suspendue par la Cour constitutionnelle, vont bien être prises en considération", a poursuivi Asmaa Snaibi. "Il s’agit d’exploitants flamands et wallons qui ont introduit une demande pour pouvoir continuer à travailler sur Bruxelles".