Сотня українців вийшла на демонстрацію «Дякую» | Une centaine d’Ukrainiens disent " Merci "

Українці, переважно діти та жінки, зустрілися цими вихідними, щоб висловити подяку всім, хто допомагав їм з моменту прибуття до Бельгії. Ми познайомилися з кількома з них.

Глорія, учениця Athénée Marguerite Bervoets, зблизилася з Вікторією, коли прийшла до школи в березні. "Я бачила її трохи розгубленою. Оскільки я зарахована на курс занурення в англійську мову, я намагалася допомогти їй з цією мовою. Відтоді ми друзі, ми робимо все разом". Мама Вікторії та її маленької сестрички дуже вдячна за гостинність українських дітей у школах. "Вони всі боялися йти в нову школу. Я думала, що піде щось не так. Але ні! Вони ходять до школи з посмішкою, у них є друзі".

Дарія вже 9 років жила в Бельгії, коли почалася війна, але привезла маму з України. "Вона дуже плаче, їй дуже важко..." Для обох необхідно було приїхати і сказати "спасибі" Бельгії. "Є критика щодо прийому, але я вважаю, що все ще йде дуже добре. Бельгія – маленька країна, яка мусила прийняти понад 50 тисяч українців. Я чую, що нові центри ще відкриватимуться. Є уроки французької, допомога… Бельгія робить все, що може… І у вас також є інші біженці, які прибули сюди роками, про яких потрібно піклуватися".

"Ми тут не живемо в страху, ми не чуємо небезпеки над своїми головами", – продовжує 18-річна українка. Вона відвідує онлайн-курси в Київському університеті. Тут вона навчилася говорити французькою (якою вона володіє дуже добре). "Для нас важливо сказати спасибі, тому що ми розуміємо, що люди не повинні нам допомагати. Це вибір, який вони роблять, і дякуємо вам за цей вибір"

Завершується захід піснями та танцями. Ми сміємося, ми рятуємося. Ми думаємо про інше. Батько Вікторії залишився в Україні. Її 23-річний брат теж, він хотів би піти на фронт. "Мені страшно, але з іншого боку, це добре для країни", – каже підліток. Жахлива дилема, яка переслідує цю родину, розділену тисячами кілометрів.

Коли ми виходимо з Гран-Плас, Лариса наздоганяє нас і дарує маленький талісман на щастя, який вона зробила сама. Вона живе в Бадурі, в родині, у якої справи йдуть чудово. У неї сльози на очах. Говоримо з нею про її одяг у кольорах України. Пам'ять про країну? "Зовсім ні! Купила на ринку Quaregnon! 3 євро", - відповідає вона!