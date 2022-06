Une centaine d'événements au programme de "Nourrir Verviers" : "Il y en aura pour tous les goûts"

Une centaine d'événements sont prévus cet été, du 20 au 26 juin, dans le cadre de la toute première édition de "Nourrir Verviers", a annoncé mardi l'organisation, lors d'une conférence de presse. Ce festival multidisciplinaire autour de la transition alimentaire se tiendra dans tout l'arrondissement verviétois et la fête de clôture se déroulera en plein centre de Verviers.

L'événement, qui a pour but la mise en valeur les producteurs locaux, propose une vaste gamme d'activités autour du thème de la transition alimentaire : des conférences, des spectacles, des rencontres avec les producteurs, des ateliers, des cours de cuisine, à Verviers, mais aussi à Malmedy, Stavelot, Herve, Battice, Eupen, Spa, Theux, Waimes, Dison, etc.

Manger tout en respectant l'environnement

Quelques semaines après Liège, voici le festival "Nourrir Verviers". Les organisateurs sont différents : Ici, il s'agit du Ratav, le Réseau Aliment-terre de l'arrondissement de Verviers et de la coopérative de maraîchage de Dolhain, Invent'terre, mais la philosophie est la même : réfléchir à une meilleure qualité du contenu de nos assiettes tout en préservant la planète.

Un tas de producteurs et de productrices nous offrent des produits hyper sains, locaux et souvent bio.

"L’alimentation, cela concerne tout le monde, rappelle Amandine Leroy de la coopérative Invent'terre, co-organisatrice du festival. On a donc vraiment envie de partager autour de cela et de montre qu’il y a des possibilités de se nourrir autrement et d’avoir un modèle qui va être plus juste, plus équitable, plus respectueux de l’environnement et du vivant".

Les producteurs locaux à l'avant

"Nous remarquons tous les jours des acteurs locaux qui font bouger les choses autour de chez eux, qui se démènent pour travailler sur des solutions de résilience et de transition", a notamment commenté Arno Polet, d'Invent'terre.

On se rend compte qu’il y a un petit peu moins d’engouement pour l’instant par rapport à tout ce qui est produits locaux.

Et sa collègue Amandine Leroy d'ajouter : "On a un tas de producteurs et de productrices sur le territoire qui nous offrent des produits hyper sains, locaux et souvent bio. Ces initiatives locales existent et on veut absolument les mettre en lumière parce qu’on se rend compte qu’il y a un petit peu moins d’engouement pour l’instant par rapport à tout ce qui est produits locaux et de saison, pour le mois de juin essentiellement parce que de manière générale, les mois d’été sont déjà des moments moins sollicités pour les producteurs et productrices".

Une programmation variée

Conférences, spectacles, activités pour les enfants ainsi que pour les grands, débats, etc... "Il y en aura c-pour tout les goûts", résume Amandine Leroy.

Le choix de la marraine de l'événement s'est porté vers Camille Etienne, jeune militante écologiste de 24 ans active pour le climat, notamment en France. Elle devrait intervenir à deux reprises au cours du festival. Lors de la rencontre scolaire le 21 juin et lors d'une table ronde le 22 juin.

Parmi les événements, on relève notamment une initiative du GAL pays de Herve le 25 juin, le festival agri-culturel "la Criée" au Hall de Criées à Herve. Le festival s'achèvera par une grande fête publique le 26 juin, Cour Fisher à Verviers, le long de la Vesdre : "Cette journée du dimanche 26 juin rassemblera tous les acteurs du festival pour un échange d'expérience, une conférence gesticulée, un spectacle pour petits et grands enfants, des concerts, une exposition photo, des stands de créateurs du Comptoir des Ressources Créatives", expliquent le Réseau Aliment-terre de l'arrondissement de Verviers et la coopérative Invent'terre, les deux organismes à l'origine du festival.

Vous pouvez consultez le programme complet du festival sur: nourrirverviers.be.