Une centaine d’artistes exposés au Salon du Bon Vouloir à Mons

Depuis près de 120 ans, le Salon du Bon Vouloir accueille le travail d’artistes du Hainaut et d’ailleurs et valorise leurs créations.

Dans ses rangs, des œuvres de Van Gogh, Delvaux ou Magritte ont un jour fait leur place. Aujourd’hui, le cercle artistique montois continue de donner un tremplin de visibilité aux jeunes plasticiens. "Le premier Salon du Bon Vouloir, en 1895, réunissait 151 œuvres dues à douze artistes de 18 à 27 ans, et s’affirmait d’emblée comme un cercle jeune, ouvert à toutes les tendances novatrices et à toutes les techniques artistiques. " peut-on lire sur le site. En effet, le groupe ne sollicite pas un type de mouvement en particulier, souhaitant valoriser la diversité de l’art contemporain et sa créativité, au-delà des genres et des frontières.

Parmi les propositions de 200 artistes, un jury sélectionne une centaine d’œuvres parmi les meilleures, elles seront exposées aux Anciens Abattoirs de Mons à partir du 26 mars. Les œuvres se mélangent au lieu à la fois moderne et rempli d’histoire. Désormais bien connu des Montois et des amateurs d’art, les visiteurs se poussent au portillon lors du vernissage. Si les œuvres ne sont pas directement à la vente, il est possible d’acheter en contactant directement les artistes. L’exposition est une belle occasion de se tenir au fait des dernières mouvances artistiques de Belgique.

Informations pratiques

Du 26 mars au 23 avril 2023

Anciens Abattoirs de Mons

Rue de la Trouille 17, 7000 Mons