Une caviste belge gagne son procès à Paris après des injures à caractère sexiste

Celui-ci avait publié, sur son compte Facebook public et donc accessible à tous, une photo privée de la plaignante en maillot de bain. Le commentaire en légende évoquait une "mégère belge" et une "poissarde", entre autres. De multiples commentaires, notamment sur le physique de Sandrine Goeyvaerts, ont été publiés sous le post.

Selon la plainte déposée, la publication et l'usage sans son consentement d'une photo privée ont profondément marqué et blessé Sandrine Goeyvaerts et lui ont porté un grave préjudice moral. En l'absence du prévenu, Sandrine Goeyvaerts a témoigné devant le tribunal des répercussions des propos émis par le prévenu sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle.

Le tribunal a considéré que l'insulte sexiste est une des limites de la liberté d'expression

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision ce mercredi. Le prévenu a été condamné à une amende de 1000 euros avec sursis. Il a aussi été condamné à des dommages et intérêts pour un montant de 4.000 euros et à des frais de procédure pour un montant de 2000 euros.

"Peu d'affaires de ce type de harcèlement arrivent devant les tribunaux. J'espère qu'elle va faire jurisprudence. Le tribunal a considéré que l'insulte sexiste est une des limites de la liberté d'expression", a commenté Sandrine Goeyvaerts.