Une catégorie Bruce Willis aux Oscars des pires films : pas si drôle que ça, en fait

En parallèle des Oscars sont décernés chaque année les "Razzie Awards" qui "récompensent" les pires films de l'année. Certains lauréats s'en amusent d'ailleurs et vont parfois jusqu'à venir chercher leur prix.

Bruce Willis qui a eu 8 films en 2021 (les retards suite à la pandémie y sont probablement pour quelque chose) est nommé dans une toute nouvelle (et éphémère) catégorie "Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021". Ces films sont American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death et Survive the Game (sans même compter cette improbable pub russe)

C'est amusant. Et pas tant que ça, en même temps en raison d'un sous-texte plus dramatique. Rien n'a été confirmé officiellement mais il se dit à bonne source que l'acteur serait atteint d'une maladie neurologique, on parle d'Alzheimer. Il y a en tout cas des choses qui ne vont pas pour lui et suscitent l'inquiétude de ses proches. Des écouteurs très discrets lui permettraient ainsi de contrer les éventuels problèmes de texte.

Bruce Willis aura 67 ans le 19 mars.