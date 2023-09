Une cartographie qui référence les rivières polluées en Europe

Et pour celles et ceux qui souhaiteront s’attaquer à ces types de sites spécifiques, il existe désormais une cartographie qui recense l’ensemble des zones riveraines polluées par les déchets. On la trouve sur l’application Plastic Origins (disponible en plusieurs langues) développée par la Fondation Surfrider, association qui œuvre activement pour la protection des écosystèmes marins.

"80% des déchets retrouvés dans l’Océan viennent de l’intérieur des terres. Certains d’entre eux peuvent provenir de dysfonctionnements de stations d’épuration ou des déversoirs d’orages qui relâchent des eaux impropres en cas de forte pluie. Quelles que soient leurs provenances, une grande partie des déchets sont charriés par les rivières", rappelle l’association dans un communiqué.