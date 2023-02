Une carte Pokémon extrêmement rare disponible sur eBay pour un million d’euros

Sur les réseaux sociaux on peut voir apparaître des vidéos d’influenceurs en tous genres qui ouvrent leurs cartes Pokémon et sautent de joie à la vue d’un Dracaufeu holographique. Il faut dire qu’une telle carte peut se trouver à 40.000 dollars US, ce qui rentabilise rapidement l’achat de ces paquets de cartes. Le phénomène est tel qu’il n’est plus rare de voir des célébrités s’afficher avec leur exemplaire hors de prix, comme Justin Bieber ou encore Steve Aoki, connu pour aimer particulièrement ces Pocket Monsters.