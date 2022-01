Une carte au trésor pour mieux trouver les météorites de l’Antarctique

L’Antarctique, le grand continent blanc, fascine les scientifiques, et tout particulièrement les géologues car ils y ont trouvé une majorité des météorites tombées sur terre. Deux tiers des météorites collectées dans le monde proviennent en effet de ce continent et les géologues estiment qu’il en subsiste 300.000 dans les glaces de l’Antarctique.

Pour l’instant 40.000 météorites, c’est-à-dire 10% du total présent sur l’Antarctique, ont été collectées. C’est dire si la confection d’une carte au trésor pour mieux identifier les endroits où elles se trouvent est précieuse pour tout le monde scientifique. Et c’est une équipe belgo-néerlandaise qui l’a réalisée.

Les météorites sont bien sûr partout présentes sur notre planète et la Belgique en recense six découvertes sur son territoire. Mais sur l’Antarctique, elles sont particulièrement faciles à détecter dans un environnement blanc ou bleu comme la glace car elles ne sont pas cachées par la végétation. Les météorites y sont aussi beaucoup mieux préservées grâce au froid, comme nous l’explique Vinciane Debaille, géologue et directrice du service géochimie à l’Université Libre de Bruxelles : "Elles sont au frigo dans la glace de l’Antarctique, en quelque sorte. Mais lorsqu’elles sont à l’air libre, elles s’altèrent très vite avec l’oxygène."