Une carotte cultivée en labo avant d'être imprimée en 3D.

Les carottes sont cuites... après avoir été cultivées sous microscope puis imprimées en trois dimensions ! Une innovation développée par des étudiants au Qatar pour proposer une solution à l'insécurité alimentaire.

Vous connaissiez sans doute la culture de cellules bovines pour produire un steak de viande sous microscope. Généralement, on parle de steak de laboratoire ou de viande de culture. Vous connaissiez sans doute aussi l'impression en trois dimensions, que ce soit pour des objets mais aussi pour de la nourriture. Désormais, on peut combiner les deux technologies innovantes dans le but de mettre au point des légumes, en l'occurrence des carottes.