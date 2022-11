Une capsule de café compostable est-elle eco-friendly ? "En termes de bilan carbone, le café pèse 3x plus que l’emballage"

Outre le contenant, ce qui inquiète les défenseurs de l’environnement, c’est le contenu de ce type de capsules. "Le problème de ces innovations, c’est qu’elles donnent l’impression qu’on peut consommer du café sans aucun problème environnemental", note Florian Kasser, expert consommation et économie circulaire chez Greenpeace Suisse, lors d’un entretien avec l’AFP.

Or, le café possède une mauvaise empreinte écologique, et cela peu importe la méthode de préparation. "Quand on prépare du café, c’est surtout l’ingrédient lui-même qui a un impact sur l’environnement. Plus que l’emballage ou le type de machine utilisée", explique Renaud De Bruyn, expert déchets et alimentation chez Ecoconso.

En moyenne, en termes de bilan carbone, le café pèse 3x plus que l’emballage

Sébastien Humbert, expert en bilan écologique chez Quantis a comparé l’écobilan d’une tasse de café d’une machine de marque suisse, d’une de cafetière italienne, d’une de café en filtre, d’une autre de café en capsule, et enfin d’une tasse de café soluble. "En moyenne, en termes de bilan carbone, le café pèse 3x plus que l’emballage", explique-t-il au micro de la RTS. Résultat : le café soluble présente le meilleur écobilan, puisqu’il contient aussi moins d’or brun.

Quant aux autres méthodes de préparation, leur score est sensiblement similaire selon qu’il y ait surdosage, que le café soit biologique, que le contenant soit recyclé, que l’appareil appartienne à une bonne classe énergétique, etc.